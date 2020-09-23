رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعتزم إنهاء الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:44 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
طباعة
يعتزم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنهاء الحرب التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، بينما سيسعى لمعالجة "الخلل" في الصادرات الزراعية، حسبما أفاد أحد مستشاريه.

وقال توني بلينكين، خلال فعالية عبر الإنترنت استضافتها الغرفة التجارية الأمريكية: "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق في العالم، ونرغب في تحسين علاقاتنا الاقتصادية، ونحتاج إلى إنهاء ما أعتقد أنه حرب تجارية مصطنعة بدأتها إدارة (الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب)".

وقال بلينكين، إن هناك "مجالا واسعا" لزيادة التجارة بين الكتلتين، لكنه أضاف أن هناك "اختلالا متزايدا في تجارة السلع الزراعية بسبب القواعد التي تمنعنا من بيع السلع التي نتمتع فيها بقدرة تنافسية للغاية".

وشنت إدارة ترامب، حربا تجارية ضد أوروبا بفرض رسوم على سلع من الاتحاد الأوروبي، من بينها الصلب.

موضوعات متعلقة

السيسي: مصر ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر «سرت الجفرة»

إيداع المتهمين بحرق «طفل التنمّر» مؤسسة عقابية لمدة 15 يومًا

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

الصور

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

عودة طائرة بنس إلى المطار عقب اصطدامها بطائر

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-9-2020

جنوح أكثر من 470 حوتًا قبالة سواحل تسمانيا الأسترالية

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«الجمل» تطرح النسخة العربية لرواية «نائب القنصل»

«الأعلى للثقافة» يناقش المشهد السياسى فى انتخابات «الشيوخ».. الليلة

«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة بعنوان «الشخصية المصرية فى مواجهة الأزمات».. الليلة

«الرافدين» تصدر الترجمة العربية لـ«أنثروبولوجيا العنف»