بايدن يعتزم إنهاء الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبى

يعتزم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنهاء الحرب التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، بينما سيسعى لمعالجة "الخلل" في الصادرات الزراعية، حسبما أفاد أحد مستشاريه.وقال توني بلينكين، خلال فعالية عبر الإنترنت استضافتها الغرفة التجارية الأمريكية: "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق في العالم، ونرغب في تحسين علاقاتنا الاقتصادية، ونحتاج إلى إنهاء ما أعتقد أنه حرب تجارية مصطنعة بدأتها إدارة (الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب)".وقال بلينكين، إن هناك "مجالا واسعا" لزيادة التجارة بين الكتلتين، لكنه أضاف أن هناك "اختلالا متزايدا في تجارة السلع الزراعية بسبب القواعد التي تمنعنا من بيع السلع التي نتمتع فيها بقدرة تنافسية للغاية".وشنت إدارة ترامب، حربا تجارية ضد أوروبا بفرض رسوم على سلع من الاتحاد الأوروبي، من بينها الصلب.