رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية تضبط مخبأ صواريخ

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:05 م
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
أ ش أ
طباعة
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، ضبط مخبأ صواريخ وقواعد للإطلاق جنوب شرق الرطبة في الأنبار.

وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة وقوة من فوج المغاوير، تمكنت من مداهمة إحدى الدور المتروكة، والتي تعود لعائلة داعشية في وادي الخزيمي جنوب الطريق الدولي السريع جنوب شرق الرطبة، تستخدم وكرا ومحطة للاستراحة ومنطلقا لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأضافت أنه تم ضبط بداخله خمسة صواريخ كاتيوشا وثلاث منصات لإطلاق الصواريخ فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

بداية من 17 أكتوبر.. تابع دروسك عبر تردد قناة مصر التعليمية

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

إيداع المتهمين بحرق «طفل التنمّر» مؤسسة عقابية لمدة 15 يومًا

الصور

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

السيسي: مصر ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر «سرت الجفرة»

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
القس. رفعت فكرى
فن إدارة المسافات
المزيد

الثقافة

أحمد عكاشة: كلنا مرضى نفسيون

134 ناشرًا بالإسكندرية.. تفاصيل أول معرض كتاب بعد جائحة كورونا

«ما وراء العشق».. حكاية رواية مجهولة لـ نجيب محفوظ

أحمد عكاشة: كورونا فى مصر وصلت لـ80%