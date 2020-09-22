أمير كرارة يبدأ تصوير «حصان طروادة».. الخميس

يبدأ النجم أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، تصوير مسلسلهما الجديد «عمر الناجي.. حصان طروادة»، الخميس المقبل، في عدد من اللوكيشنات الخارجية، وذلك لعرضه بعد ذلك على موقع WATCH IT.وقال مصدر لـ"الدستور"، إن العمل سيتم تصويره لمدة أسبوع وبعدها ينتقل ميمي، للتحضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد "الاختيار 2"، والذي يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز ومعه أحمد مكي والسعدني.المسلسل من بطولة أمير كرارة، ونور اللبنانية، التي تلعب دور البطولة النسائية ومعهما عباس أبوالحسن، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.وقدم كرارة العام الماضي مسلسل "الاختيار" والذي تناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وتعاون خلاله مع المخرج بيتر ميمي.