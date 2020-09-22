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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا لبحث مساندة الدول المنكوبة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:43 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التحضيري الأول للملتقى الرابع للاتحادات العربية، والذي يضم ما يقرب من 45 اتحادا نوعيا متخصصا، لبحث ترتيبات موعد ومكان وجدول أعمال الملتقى الذي المقرر أن يستضيفه كل من اتحاد المبدعين العرب واتحاد قيادات المرأة العربية.

وحضر الاجتماع السفير محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية، وسمر فايق مسئول ملف الاتحادات بالجامعة، وأحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب، ونرمين سليم مدير عام اتحاد الإعلاميين العرب، والدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام اتحادات قيادات المرأة العربية، والدكتورة صباح الحكيم المتحدث الرسمي لاتحاد قيادات المرأة، ويعد هذا الملتقى البوابة الرسمية لمنظومة الاتحادات العربية المعتمدة، والتي تعمل تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال المقترح للملتقى الرابع للاتحادات العربية والقضايا المهمة، التي سيتم التركيز عليها والموعد المناسب لانعقاد الملتقى الذي أطلقته الجامعة العربية عام 2017 برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن يكون من ضمن أولويات الدورة الرابعة للملتقى كيفية مساندة الدول العربية المنكوبة، وبعض القضايا العربية الأخرى في مختلف المجالات.

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