«التعليم» تعلن مد فترة التحويل بين المدارس فى جميع المراحل

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قرارًا بشأن انتهاء فترة تلقي طلبات التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم.وقال حجازي في خطاب لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية: "بالإشارة إلى كثرة الطلبات المقدمة لقطاع التعليم العام من انتهاء فترة تلقي طلبات التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، الأمر الذي يمثل عبئا على السادة أولياء الأمور، لذا يرجى التفضل بالتنبيه نحو مد فترة طلبات النقل للطلاب بين المدارس حتى تاريخ 1 أكتوبر لعام 2020".