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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سر تصدر وائل غنيم تريند تويتر.. وحكاية الـ 300 ألف دولار والزعامة البنفسجي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:26 م
وائل غنيم
وائل غنيم
عبدالله هشام
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تصدر وائل غنيم قائمة تريند تويتر للكلمات الأكثر تداولًا في مصر خلال الساعات الماضية بعدما هاجم المقاول الهارب محمد علي وسخر من عبدالله الشريف، وطلب وائل غنيم من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن يقرضه 300 ألف دولار، بالإضافة إلى مهاجمة الفنان عمرو واكد بسبب تغريداته على موقع تويتر.

وائل غنيم ومحمد علي

وفي بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" هاجم وائل غنيم، المقاول الهارب محمد على، على خلفية محاولاته المستمرة في الدعوة للتظاهرات وإثارة الأزمات في مصر، موضحًا أن محمد علي يظهر في ثوب المناضل الوطني في الوقت الذي يتم توجيهه من ضباط المخابرات القطرية بهدف تخريب مصر في الوقت الذي يعيش حياته الرغدة الهادئة في برشلونة.

وسخر وائل غنيم، من فشل دعوات التظاهر، خلال بث مباشر تحت عنوان "لايف على لايف محمد علي": قائلا" محمد علي بيكفر اللي منزلش يتظاهر ويشتمهم وبيقولهم إنه في الشارع معاهم اهو من برشلونة.. مش ممكن يا جماعة أنت مناضل أوي ممكن كلنا نناضل زيه نقعد في الشوارع جنب الاسكوتر هو باع الفيراري وجاب اسكوتر".

وائل غنيم وعبدالله الشريف

كما سخر غنيم من اليويتوبر الإخواني عبدالله الشريف الذي احتفل بوصول عدد المشتركين على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" إلى 3 ملايين مشترك، قائلًا "الزعامة أبو حمامة البنفسجي" ما أثار إعجاب أكثر من 14 ألف متابع وغضب البعض. 

وائل غنيم وساويرس 

كما طالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، باقراضه مبلغ مالي قائلًا: " أنا عايز نجيب بيه ساويرس يسلفني 300 ألف دولار هردهاله خلال 3 سنين ببركتهم لحد ما أقف على رجلي وسكن لأهلي وأوضاعي وأبدأ البيزنس العالي بدون إحراج أنا مستعجل على الرزق".


فيما استقبل متابعيه مقطع الفيديو بحمله من السخرية، وقال أحمد عباس "وائل تبعنا ي عمنا متعشمين ف كرمك وفي 10 ألاف جنيه للعبد الفقير لله يفتح بيهم دكنة".

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وعلى نغمات الأغنية الوطنية "اسلمي يا مصر إنني الفدا" بث غنيم مقطع فيديو تحت عنوان "نقاش مع كل فاقد بيفكر زي عمرو واكد" قائلا هو فنان كويس لكن دماغه مش متركبة صح والتمثيل يعتمد على الشو وعايز يعمل ثورة مع محمد علي، لأن كل فنان مش عارف يعمل فيلم عايز يكتب اسمه على أفيشات النضال".

واستنكر دعوته للتظاهر في الوقت الحالي بينما كان يهاجم الحكومة على إقرار أداء امتحانات الثانوية العامة في المدارس منذ عدة أشهر ما يظهر تناقض غريب ويجري خلف "عيال ممولة من قطر".

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