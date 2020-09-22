السجن 6 سنوات لـ 6 متهمين بالاتجار فى البشر ببولاق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة 6 متهمين؛ لاتهامهم بجريمة الاتجار في البشر وإدارتهم جماعة إجرامية ببولاق الدكرور بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.والمتهمون حسب ترتيبهم بأمر الإحالة هم كل من "علي.ع"، و"محمود.ا"، و"محمد. ش"، و"رفعت.ي"، و"محمد.س"، و"هشام.ج"، وجميعهم محبوسون على ذمة القضية.صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم جميعًا أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين.الأطفال المجني عليهم كل من عبدالناصر سيد وأحمد مجاهد وسعد صلاح، وتم ذلك عن طريق نجاحهم في استقطابهم وإيوائهم لمسرح الجريمة، مستغلين حاجتهم لمأوي يقيمون به وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في أعمال التسول.