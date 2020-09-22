جونسون: بريطانيا وصلت إلى نقطة تحول خطيرة في مواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا وصلت إلى نقطة تحول خطيرة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.وحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فقد شدد جونسون على ضرورة التصرف بسرعة، محذرا من تسجيل مئات الوفيات يوميا.وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن جونسون سيعلن عن إعادة إغلاق البلاد، إثر مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.