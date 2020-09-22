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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: أتوقع نجاحًا كبيرًا لنظام التعليم الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:19 م
محمد الكوراني
محمد الكوراني
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أعرب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في قدرة الحكومة على تحقيق النجاح في نظام التعليم الجديد، مع الامتحان الدولي، مؤكدًا أن ما حققته مصر بقيادة وتوجيه ودعم وتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف التعليم خلال مواجهة مصر مع فيروس كورونا من نجاحات مبهرة يجعلنا نثق تمامًا في نجاح النظام الجديد.

ووجه الكوراني التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تصريحاته التي أعلن فيها عن أن أول تقييم للطلاب في النظام الجديد بالصفوف الدراسية الأولى يبدأ العام المقبل بعد دخول الطلاب الامتحان الدولي اللعام الدراسي المقبل للصف الرابع الابتدائي والوزارة، تقدمت للمؤسسات الدولية ومنتظرين طلاب الصف الثالث الابتدائي للحصول على عدد معين من الطلاب ويدخلون امتحانًا دوليًّا العام المقبل ويخوضون امتحان تشارك فيه 150 دولة على الأقل، ما يكشف عن نتيجة نظام التعليم الجديد، وأن تخريج أول دفعة في نظام التعليم الجديد من الثانوية العامة سيكون عام 2030.

وأشاد النائب بتأكيد الدكتور طارق شوقي أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مستوى الطلاب في النظام الجديد، وأن الكتب في النظام الجديد جميعها سلسلة واحدة معها دليل المعلم ودراسة المنهج في النظام الجديد يعتمد على مستوى الطالب وجميع المناهج تسير على نفس المسطرة، وتم إعدادها من مؤسسات دولية على مستوى عالٍ جدًّا.

وأشار إلى أن إعلان الوزير أنه خلال المتابعة هناك نتائج إيجابية، وسيكون هناك جيل مختلف في التحليل النقدي والمعرفة، وأنه تم كتاب مبني على قصص لفهم القيمة التي تساعد على بناء شخصية الطفل، يؤكد حرص الدولة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي على بناء شخصية الإنسان خاصة الطفل من خلال وجود نظام تعليمي جديد قادر على تحقيق هذا الهدف.

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