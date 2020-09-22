تقديم 79 ألفًا و894 طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

أعلنت محافظة الشرقية عن استقبال المراكز التكنولوجية 79 ألفًا و894 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء حتى 21 سبتمبر الجاري، وتشهد المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة الشرقية، إقبالًا كثيفًا من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية الشهر الجاري.وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح، لتجنب حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.