تاجر مخدرات يتعدى بالضرب على طفل ببولاق

تباشر النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في اتهام عاطل بالتعدي بالضرب على طفل وإصابته بجروح قطعية في الوجه بمنطقة بولاق الدكرور.وقال والد الطفل إن تاجر مخدرات يتواجد أسفل المنزل لبيع السموم وعندما طلب منه ابنى الابتعاد، وجّه له وابلا من السباب ثم قيده وشل حركته وتعدى عليه بالضرب.تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من شخص أكد فيه اعتداء اثنين من البلطجية على ابنه بزجاجة، وإحداث إصابة بالغة في وجهه، وعلى الفور حرر رجال الأمن المحضر رقم 26945 لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيقات.