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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق المرحلة الثالثة من «رد الجميل» لخدمة أهالي جزيرة شندويل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
رد الجميل
رد الجميل
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أطلقت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية المرحلة الثالثة من خدمات مبادرة "رد الجميل" لتقديم الدعم والكشف علي عيون أهالي جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وزعت المؤسستان ٢٥٠ نظارة طبية علي الأهالي المستحقين وفق ما قرره الكشف الطبي في المرحلة الثانية من المبادرة وأثناء عمل القافلة الطبية المتخصصة داخل القرية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير للتنمية أن توزيع النظارات الطبية علي الحالات المستحقة بجزيرة شندويل تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن توزيع النظارات طبية تم بالمجان تمامًا علي الأهالي وتميزت النظارات التي تم توزيعها بالجودة العالية.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من خدمات مبادرة "رد الجميل" من حياة كريمة وصناع الخير لأهالي جزيرة شندويل سوف تنطلق قريبًا لإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة للأهالي الذين تم تشخيص احتياجهم لعمليات جراحات العيون من خلال الكشف بالقافلة.

رد الجميل
رد الجميل

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