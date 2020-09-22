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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 على محور 30 يونيو فى الإسماعيلية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
حادث انقلابميكروباص
حادث انقلابميكروباص
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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شهد محور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية، اتجاه منطقة سامي سعد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، حادث انقلاب ميكروباص 14 راكبا، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 12 آخرين.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق الإسعاف بانقلاب ميكروباص 14 راكبا منطقة سامي سعد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقل مرفق الإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجثماني المتوفيين لمستشفى الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وكشفت مصادر عن أن المتوفين هما: عادل محمد جاد، 27 عامًا من محافظة دمياط، وجبر عبدالسميع عبدالعزيز، 45 عامًا من دمياط، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى الصالحية الجديدة، بينما أصيب 12 آخرون وجميعهم من محافظة دمياط ما عدا شاب 15 عامًا من القاهرة، وهم، عماد السيد العجيلى، 18 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالجبهة 5 سم، وجرح قطعى بالذراع اليمني 5 سم، ومحمد إبراهيم الشرباتى، 22 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، والسيد صابر أبوشريف، 54 عامًا، أصيب بجرح أعلى الحاجب الأيمن 4 سم، واشتباه كسر بالأنف، وحسن إيهاب سلطة، 21 عامًا، أصيب باشتباه كسر بالساعد اليسري واشتباه خلع بالكتف اليسري، وفوزي محمد إسماعيل، 45 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح متهتك بالوجه الأيمن، ومحمد فوزى محمد 20 عامًا، اشتباه كسر في العمود الفقرى، وحسام المتولى المتولى، 22 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالوجه 9 سم، وجرح قطعى بالكتف اليمني، وأحمد حامد حامد، 20 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالجبهة 10 سم، وجرح بالرأس 10 سم، ويوسف أحمد السعيد أحمد، 18 عامًا وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد علي محمد طاهر، و22 عامًا، واشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، ومحمد أحمد السيد يوسف، 15 عامًا من القاهرة، أصيب بغيبوبة تامة واشتباه كسر بالساعد اليمني واشتباه نزيف داخلى بالبطن.

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