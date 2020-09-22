اليونان: نأمل المزيد من الخطوات التركية الإيجابية لتخفيف التوتر

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن "الزملاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل يوم أمس الإثنين، أشادوا بالتطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكنهم اتفقوا على أنه سيتعين على تركيا تقديم «المزيد من الأمثلة الملموسة» التي تشير إلى رغبة تركيا لتخفيض التوتر مع اليونان وقبرص".وأوضح ديندياس أن المجلس أقر بأن رحيل سفينة الاستكشاف التركية «أوروتش رئيس»، تعتبر خطوة أولية إيجابية.وأضاف ديندياس في تعليقات عقب اجتماع لمجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم أمس، في إشارة إلى مغادرة سفينة المسح التركية الأسبوع الماضي من الجرف القاري اليوناني: "يتعين على تركيا تقديم المزيد من الأمثلة الملموسة لاحترام القانون الدولي".وأشار ديندياس إلى أنه لم تجر أي مناقشات بشأن عقوبات محتملة ضد تركيا في سياق اجتماع يوم الإثنين، حيث من المتوقع أن تتصدر التطورات في شرق البحر المتوسط ​​جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة القادمين.وتابع "ستتم مناقشة الأمر مرة أخرى من قبل رؤساء الدول والحكومات في اجتماع المجلس الأوروبي، حتى نتمكن من الانتهاء من الاتجاه الذي نتخذه في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".وأعرب عن أمله في أن تكون تركيا بحلول ذلك الوقت، قد قدمت مؤشرات ملموسة على احترامها للقانون الدولي.