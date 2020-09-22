52 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 ملايين و857 ألفا و703 حالات، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و70 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وذكرت الجامعة- حسبما أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 199 ألفا و881 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 356 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.