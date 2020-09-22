حسين الجسمي يشعل شاطئ البحر الأحمر احتفالا باليوم الوطني للسعودية

على شاطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، رسم الفنان حسين الجسمي، المحبة والفرح والسعادة مع الجمهور السعودي، محتفلًا باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الفرحة اليوم بهذه المناسبة "فرحة وطن واحد"، متنقلًا برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته، من بينها أغنية "بالبنط العريض" التي طلبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل، وقدمها أكثر من ثلاث مرات، وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور سفينة سياحية استضافت الحفل على شاطئ البحر الأحمر.وعبّر الجسمي، في بيان، عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، وقال: "فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معًا بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخرًا بالسعودية الحبيبة"، شاكرًا على حسن وحفاوة الاستقبال والاهتمام بنجاح الحفل والتنظيم.وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات احترازية عالية لمنع تفشي فيروس كورونا من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة.