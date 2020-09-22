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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 أقنعة طبيعية لنضارة وجهك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
أقنعة طبيعية
أقنعة طبيعية
هويدا سعيد
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تسعى كل سيدة إلى الوصول لأفضل مظهر جمالي يناسبها، ولكن عليك من الآن عدم دفع الأموال الكثيرة على المنتجات الطبية وعليك باتباع وصفات طبيعية متوفرة في منزلك، ويقدم موقع " readersdigest " عددا من الوصفات الطبيعية لبشرة مشرقة.

- أقنعة الزبادي

لست مضطرة للذهاب إلى منتجع صحي لتنظيف بشرتك وشد المسام، ادهني وجهك ببعض الزبادي العادي واتركيه لمدة 20 دقيقة.

للتحضير: اخلطي ملعقة صغيرة من الزبادي العادي مع عصير ربع شريحة برتقال وبعض لب البرتقال وملعقة صغيرة من الصبار. اتركي المزيج على وجهك لمدة خمس دقائق على الأقل قبل شطفه. يمكنك أيضًا تجربة أقنعة الوجه البسيطة التي تصنعها بنفسك والتي ستساعد في فتح مسامك.

- أقنعة الخردل

تحتوي بذور الخردل على كبريت مقاوم للبكتيريا، لذا فإن هذا القناع جيد بشكل خاص لحساسية الجلد وحب الشباب والالتهابات.

للتحضير: ربتي على وجهك بخردل أصفر معتدل للحصول على وجه مقوي يهدئ وينشط بشرتك. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ. جربه على منطقة اختبار صغيرة أولًا للتأكد من أنه لن يسبب التهيج.


- أقنعة الليمون

يحتوي الليمون على AHAs وBHAs، وهما نوعان من حمض الهيدروكسي يزيلان خلايا الجلد الميتة ويساعدان على إزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب وتغير اللون.

للتحضير: خلط عصير ليمونة مع ربع كوب زيت زيتون أو زيت لوز حلو. أو امزج عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من العسل. ضعيه على وجهك وانتظري 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ. لدينا أيضًا ستة علاجات تجميلية أخرى باستخدام الليمون.


- أقنعة البيض

للحصول على القليل من التدليل، توجه إلى الثلاجة واحضر بيضة إذا كانت بشرتك جافة وتحتاج إلى ترطيب، افصل البيضة واضرب الصفار تأخذ البشرة الدهنية بياض البيض، ويمكن إضافة القليل من الليمون أو العسل إليه للبشرة العادية، استخدم البيضة بأكملها.

للتحضير: ضعي البيضة المخفوقة واسترخي وانتظري 30 دقيقة ثم اشطفيها. ستحب وجهك الجديد. تحقق من علاجات الجلد الإضافية التي وافق عليها طبيب الأمراض الجلدية والتي يمكنك تحضيرها في المنزل.


- أقنعة الزبادي بالفراولة

لهذا العلاج المنعش، اهرسي حفنة من الفراولة الناضجة مع 3 ملاعق كبيرة من اللوز المطحون أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبادي واخلطي حتى يصبح المزيج عجينًا ضعيه على وجهك واشطفه للحصول على بشرة ناعمة وسلسة. إذا بقي لديك أي شيء، فتأكد من إبقائه في الثلاجة بمجرد أن تبدو بشرتك رائعة، احذر من هذه العادات اليومية التي يمكن أن تؤذيها.

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