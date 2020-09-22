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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى بلغاريا تتجاوز 19 ألفا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
جريدة الدستور
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تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بلغاريا الـ19 ألف حالة بعد تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و14 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية- في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 765 شخصًا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 13 ألفا و727 بعد تسجيل 147 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 4522 حالة، من بينهم 714 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات و33 منهم في حالة خطرة بوحدات العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الحالات الجديدة هي حصيلة إجراء 2988 فحصا.

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