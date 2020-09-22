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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هندى يفتح بطن زوجته للتحقق من جنس المولود

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:38 ص
امرأة حامل
امرأة حامل
وكالات
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اعتقلت الشرطة في شمال الهند رجلا بعد أن بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكرا، وذلك حسبما قالت الشرطة وأقارب المرأة.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت، أن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

وقال شقيقها جولو سينج، إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين، وللزوجين خمس بنات.

وأضاف سينج، لمؤسسة تومسون رويترز: "هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلا إنه يريد التحقق من نوع الجنين".

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