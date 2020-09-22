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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حكم مباراة إنبى والإسماعيلى: «كان نفسى أسجد شكرًا زى اللاعبين»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
هشام الدسوقي
هشام الدسوقي
هاجر رضا
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تنفس الحكم المساعد هشام الدسوقي، والحاصل على ماجستير علم النفس الرياضي، الصُعداء ويحمد الله بعدما أيد الـ VAR قراره بإلغاء هدف إنبي في مرمى الإسماعيلي للتسلل، اللقطة التي تمكن المخرج محمد نصر الدين في الوحدة 17 من التقاطها، وكانت كفيلة بأن تتحدث عن كم الضغوط التي يتعرض لها الحكام، فهم في كل الأحوال يتقلبون على جمر النار، ولا أعذار.


"أنا كنت حاطط إيدي على قلبي وقرأت المصحف كله في اللحظة التي كان الحكم ذاهب للتأكد من القرار في الڤار".. بتلك الكلمات بدأ الحكم المساعد هشام الدسوقي، حديثه عن الفيديو المنتشر له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد التصديق على قراره.

وتابع الدسوقي، في حديثه لـ"الدستور" قائلًا: "كان عليا ضغط لخوفي أن أتسبب في أن فرقة تهبط أو جهاز يمشي بسبب قرار لم أتوفق فيه، وفي الأول والأخير هذه أرزاق ومقسمها ربنا"، مشيرًا إلى أنه كان لديه رغبة في السجود بعد تأكيد الڤار لصحة قراره بأن الهدف أوفسيد، وشعر بنشوة الانتصار.

وأضاف أن وجود الڤار صعب القرارات التي تُتخذ من قِبل الحكام، مختتمًا قوله: "اللقطة كانت عفوية مني جدًا، ومكنتش أعرف إنها هتتصور والناس هتشيرها ده كرم من ربنا عليا".
حكم مباراة إنبى والإسماعيلى
حكم مباراة إنبى والإسماعيلى
حكم مباراة إنبى والإسماعيلى
حكم مباراة إنبى والإسماعيلى

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