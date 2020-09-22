سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-9-2020 فى البنوك المصرية



انخفض سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.77، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.63، أما في بنك مصر أيران فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.77.



سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في البنوك المصرية



كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.73، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81.



أسعار اليورو



وفي بنك الاسكندرية تراجع اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.73، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.75، أما في البنك العربي الافريقي فبلغ سعر اليورو للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.73، أما في بنك مصر فارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك أتش أس بي سي صعد اليورو ليسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.73.

يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 22-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني وبنك أتش أس بي سي، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف العربي الجولي وبنك عودة.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.