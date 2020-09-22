سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22-9-2020 فى البنوك المصرية

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.94 جنيه وللبيع 51.71، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 51.68، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.56، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.67.



أسعار الدينار الكويتي



وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.13 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، أما في بنك عودة فسجل الدينار للشراء 47.68 جنيه وللبيع 51.77.



وفي المصرف المتحد استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.64، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.68، أما في بنك بلوم فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.64، مقابل ارتفاع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 48.94 جنيه وللبيع 51.71.

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 22-9-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالميًا، تراجعات كافة بورصات الشرق الأوسط، خلال ختام تعاملا جلية أمس الاثنين آثر هبوط أسعار النفط وعودة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في العالم، إذ تراجع مؤشر أبوظبي 1.2% إلي 2270 نقطة، كما انخفض مؤشر دبي 2.2 % إلي 2270 نقطة، وهبط مؤشر البحرين 0.1% إلي 1440 نقطة، مقابل ارتفاع مؤشر عمان 0.2% إلي 3626 نقطة، وصعود مؤشر الكويت 0.7% إلي 6116 نقطة.محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي، مقابل تراحع الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي المصري.سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 22-9-2020