رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«صحة المرأة».. مبادرة حكومية رائدة بدعم السيسي لحماية 28 مليون سيدة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:25 م
صحة المرأة
صحة المرأة
ميرفت فهمي
طباعة
اهتماما من الدولة بصحة المواطن المصري بشكل عام، واعتمادها على خطة متكاملة هدفها القضاء على الأمراض السارية والمنتشرة، وكذلك اهتمامها بشكل خاص بصحة المرأة لما لها من دور وعليها من أعباء بمجتمعها، أطلقت وزارة الصحة والسكان في 1 7 2020 المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة، في 9 محافظات، والتي استهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا.

وضمت المرحلة الأولى للمبادرة محافظات: "الإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، ودمياط".

استهدف المسح بالمبادرة، السيدات فوق الثلاثين عامًا، واتبعت الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم بـ"100 مليون صحة"، حيث يتم عمل مسح مبدئي ثم كشف تأكيدي وفحوصات معملية، وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام، كما يتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

"الدستور" تواصلت مع بعض السيدات اللواتي استفدن من مبادرة دعم صحة المرأة ليروون عن تجربتهن معها.

أميرة على، موظفة من أبناء كفر الشيخ، أكدت على سعادتها بالمبادرة المجانية التى تستهدف فحص السيدات لاكتشاف "سرطان الثدى" الذي وصفته بالمنتشر بشكل كبير مبكرا.

وعن تجربتها في المبادرة تشير إلى أنه يتم الفحص الدقيق عن طريق الفحص "الإكلينيكى" اليدوي، وفي حال الاشتباه يتم إحالة السيدة إلى مستشفى متخصص لعمل الفحوصات اللازمة والتأكد من وجود مرض من عدمه، لتدعو السيدات والفتيات أكبر من ١٨عاما للذهاب إلى أماكن تنفيذ هذه المبادرة لإجراء الفحص الذي وصفته بـ"الضروري" قائلة "يا ريت كل الناس تروح تكشف، اطمنوا على نفسكم أفضل من انتشار المرض، الفحص مبيخدش دقائق لكن بتطمنوا بقدر كبير".

أما سهير علي، إحدى أبناء محافظة الإسكندرية، أوضحت أنها ذهبت لنقطة فحص قريبة من منزلها لعمل الفحص وفوجئت بأنهم يقومون بفحص ثديها وقياس نسبة السكر فى الدم والضغط، مضيفة: "ذهبت لنقطة قريبة، وكنت فى حالة خوف وتردد، وشعرت بخوف شديد من أن أكون مصابة بسرطان الثدي"، موضحة أن ما زاد من قلقها هو إصابة إحدى قريباتها به، لتستدرك أنها تجرأت للذهاب بهدف الاطمئنان وبالفعل هو ما تأكد لها حيث أثبتت التحاليل أنها غير مصابة بالمرض، الأمر الذي أسعدها كثيرا، لتقول بالنهاية: "أنصح الفتيات والسيدات بالذهاب إلى مراكز فحص الثدي التي أعلنت عنها مديرية الصحة لفحص ثديهن".

واختتمت: "تخلصن من خوفكن واذهبن إلى الفحص، فالاكتشاف المبكر يكون أفضل كثيرًا عن اكتشاف السرطان في وقت متأخر قد لا ينفع معه العلاج".

وعن نتائج مبادرة "دعم صحة المرأة"، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أنه تم فحص 4 ملايين و١٢٠ ألفًا و٢٦٤ امرأة مصرية بمرحلتي المبادرة الأولى والثانية منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و٢٠٦ آلاف و٦١٦ امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية مليونا و٩١٢ ألفًا و٧٦٥ امرأة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

«الصحة»: 126 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

«الصحة»: 126 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

ملابس بتقنيات عالية لدوريات الحدود الصينية لتحمل برد الشتاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

أغاني عالمية وباليه بافتتاح الموسم الفني لفرقة الأوبرا

أهرامات الجيزة تحتضن أطفال المناطق الحدودية

يعنى إيه شنيشت؟ مفردات الحارة المصرية

أحمد عكاشة يحلل «الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات» بـ«الأعلى للثقافة».. غدا