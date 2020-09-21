«صحة المرأة».. مبادرة حكومية رائدة بدعم السيسي لحماية 28 مليون سيدة

اهتماما من الدولة بصحة المواطن المصري بشكل عام، واعتمادها على خطة متكاملة هدفها القضاء على الأمراض السارية والمنتشرة، وكذلك اهتمامها بشكل خاص بصحة المرأة لما لها من دور وعليها من أعباء بمجتمعها، أطلقت وزارة الصحة والسكان في 1 7 2020 المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة، في 9 محافظات، والتي استهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا.وضمت المرحلة الأولى للمبادرة محافظات: "الإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، ودمياط".استهدف المسح بالمبادرة، السيدات فوق الثلاثين عامًا، واتبعت الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم بـ"100 مليون صحة"، حيث يتم عمل مسح مبدئي ثم كشف تأكيدي وفحوصات معملية، وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام، كما يتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة."الدستور" تواصلت مع بعض السيدات اللواتي استفدن من مبادرة دعم صحة المرأة ليروون عن تجربتهن معها.أميرة على، موظفة من أبناء كفر الشيخ، أكدت على سعادتها بالمبادرة المجانية التى تستهدف فحص السيدات لاكتشاف "سرطان الثدى" الذي وصفته بالمنتشر بشكل كبير مبكرا.وعن تجربتها في المبادرة تشير إلى أنه يتم الفحص الدقيق عن طريق الفحص "الإكلينيكى" اليدوي، وفي حال الاشتباه يتم إحالة السيدة إلى مستشفى متخصص لعمل الفحوصات اللازمة والتأكد من وجود مرض من عدمه، لتدعو السيدات والفتيات أكبر من ١٨عاما للذهاب إلى أماكن تنفيذ هذه المبادرة لإجراء الفحص الذي وصفته بـ"الضروري" قائلة "يا ريت كل الناس تروح تكشف، اطمنوا على نفسكم أفضل من انتشار المرض، الفحص مبيخدش دقائق لكن بتطمنوا بقدر كبير".أما سهير علي، إحدى أبناء محافظة الإسكندرية، أوضحت أنها ذهبت لنقطة فحص قريبة من منزلها لعمل الفحص وفوجئت بأنهم يقومون بفحص ثديها وقياس نسبة السكر فى الدم والضغط، مضيفة: "ذهبت لنقطة قريبة، وكنت فى حالة خوف وتردد، وشعرت بخوف شديد من أن أكون مصابة بسرطان الثدي"، موضحة أن ما زاد من قلقها هو إصابة إحدى قريباتها به، لتستدرك أنها تجرأت للذهاب بهدف الاطمئنان وبالفعل هو ما تأكد لها حيث أثبتت التحاليل أنها غير مصابة بالمرض، الأمر الذي أسعدها كثيرا، لتقول بالنهاية: "أنصح الفتيات والسيدات بالذهاب إلى مراكز فحص الثدي التي أعلنت عنها مديرية الصحة لفحص ثديهن".واختتمت: "تخلصن من خوفكن واذهبن إلى الفحص، فالاكتشاف المبكر يكون أفضل كثيرًا عن اكتشاف السرطان في وقت متأخر قد لا ينفع معه العلاج".وعن نتائج مبادرة "دعم صحة المرأة"، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أنه تم فحص 4 ملايين و١٢٠ ألفًا و٢٦٤ امرأة مصرية بمرحلتي المبادرة الأولى والثانية منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019.كما أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و٢٠٦ آلاف و٦١٦ امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية مليونا و٩١٢ ألفًا و٧٦٥ امرأة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة.