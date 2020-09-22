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منوعات

ما هو آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى 2020؟

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني
وسام عطية
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني


وازداد البحث عبر موقع البحث العالمي "جوجل" عن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن أهابت الوزارة، بالمواطنين مالكي المركبات استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتي ستنتهي في 20 أكتوبر 2020، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة.

تعريف الملصق الإلكتروني للسيارات

والجدير بالذكر ان الملصق الإلكتروني للسيارات هو شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات السيارة يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية، ويوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطار غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور، ويتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه.

ويهدف مشروع الملصق الإلكتروني للسيارات إلى حماية السيارت من الجرائم والسرقة، وكذلك له عدة فوائد.

1- تسهيل التوصل لبيانات السيارات حال وقوع حوادث طرق.

2- تحديد أماكن الكثافات المرورية وتوجيه الخدمات المرورية لها.

3- إعادة تسيير الحركة المرورية وسحب الكثافات، من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات ضخمة مسجل بها كود الملصق وبيانات السيارة بشكل كامل.

4- استخدامه في تحديد أحقية سير المركبة في أي طريق من عدمه.

5- يساعد في التعرف على السيارات المطلوبة أمنيا أو مبلغ بسرقتها، والسيارات منتهية الترخيص فور مرورها من بوابات إلكترونية مُثبتة بالطرق.

6- التعرف على السيارة وضبطها في الحال، ما يساعد في تحقيق الانضباط المروري بشكل سريع وفوري.

طريقة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

1- يتجه صاحب السيارة إلى وحدة المرور التابع لها ويطلب تركيب الملصق.

2- يوضع في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة.

3- يحوي الملصق مجموعة من البيانات بينها رقم المركبة وبياناتها الكاملة، ويتلف إذا ما حاول أحد نزعه من مكانه.

4- يستخدم في تطبيقات أخرى مثل سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتظار.

5- تتم قراءة البيانات من خلال الأجهزة الموجودة مع رجال المرور.

6- لا يتربط تركيب الملصق بموعد ترخيص المركبات، حيث يتجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها لاستخراج الملصق واستخدامه بشكل فوري دون الحاجة للانتظار لموعد ترخيص المركبة.

7- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاءه أو التلاعب فيه، لأنه يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، وأنّ الترخيص سيكون متوقفا على تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة.

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