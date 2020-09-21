«التضامن»: 17 وحدة متنقلة لإنقاذ المشردين في 13 محافظة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وجود 17 وحدة متنقلة على مستوى 13 محافظة، للتعامل مع كبار وأطفال بلا مأوى في الشوارع منها 8 في القاهرة الكبرى، ولكل وحدة نطاق جغرافي للعمل.وأضافت الوزارة- وفق بيان- إلى أنَّ هذه الوحدات لديها خريطة بأماكن تمركز حالات المشردين، وتضم فريق عمل متكامل من إخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف وإخصائي نشاط ومدير للوحدة وسائق.وتستهدف هذه الوحدات إعادة الأطفال والكبار بلا مأوى من الشارع إلى أسرهم، أو توفير مأوى مناسب لهم بإحدى دور الرعاية، حال تعذر التعرف على ذويهم.وأكدت الوزارة أنها تتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16493 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.