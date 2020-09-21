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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعرف على تردد قناة ام بي سي مصر 2

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:04 م
قناة ام بي سي مصر
قناة ام بي سي مصر 2
وسام عطية
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يبحث الكثير في الوطن العربي والمصريين عن تردد قناة ام بي سي مصر 2 في إطار يمر به العالم أجمع من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا "كوفيد 19-"، وتقوم بالتحديث الدائم لكي تنال إعجاب أكبر عدد من المشاهدين، وتتميزت القناة بعرضها للمسلسلات التركية والعربية وغيرها في مختلف الفئات.

تردد قناة ام بي سي مصر 2

وازداد مؤثر البحث العالمي "جوجل" عن تردد قناة "إم بي سي مصر 2" وتتميز بشعبية كبيرة وتنوع محتواها الذي تقدمه للجمهور وسمعتها بسبب اهتمامها بالشارع المصري إلى حد كبير بسبب التمويل الهائل الذي يمكن أن تقدمه من تقديم كل ما هو جديد، تعد قنوات "MBC Masr" واحدة من أهم وأشهر القنوات في مجموعة قنوات MBC.

وتعتبر قناة "إم بي سي مصر 2" واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية، كما أنها تتجدد باستمرار وتعرض كل ما هو جديد من برامج مختلفة في إضافة إلى السلسلة الحصرية التي تتميز بها باستمرار شديد، وتعمل القنوات بجد على مدار 24 ساعة لتوفير كل ما هو جديد للمشاهد في مصر والشرق الأوسط.

تردد قناة ام بي سي مصر 2
وننشر هنا في «الدستور» تردد قناة إم بي سي مصر 2 لمتابعيها:

اسم القناة: MBC Masr 2.
تردد القناة: 12015.
الاستقطاب: عمودي V.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة MBC2 علي عرب سات

اسم القناة:MBC Masr 2.
تردد القناة: 12322.
الاستقطاب: عمودي V.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.

جدير بالذكر أن MBC Masr 2 هي قناة متنوعة ومتجددة تقدم مجموعة واسعة من البرامج المختلفة في جميع جوانب الحياة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ترفيهية أو دينية أو ثقافية، إلى جانب عرض حصري للمسلسلات والأفلام، كما بدات القناة في البث في عام 2014.

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