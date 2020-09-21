مي سليم تنتهي من «بأثر رجعي» وتتفرغ لـ«ضربة معلم»

انتهت الفنانة مي سليم، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بأثر رجعي" الذي تخوض بطولته بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.في نفس السياق، انتهت الفنانة من تصوير مشاهدها بالكامل ضمن أحداث مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما خرج من الموسم الرمضاني الماضي بسبب ضيق الوقت نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد وتعطل التصوير.وتستعد مي سليم لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رجب، حيث تفرغت له بعدما انتهت من أعمالها الفنية الأخرى، وتظهر من خلاله بدور فتاة شعبية.