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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء فحص كورونا للمسافرين عبر معبر رفح بـ30 دولارًا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:36 م
معبر رفح
معبر رفح
وكالات
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كشف رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفير بغزة، وسيم مشتهى، اليوم الإثنين، عن آلية إجراء فحص كورونا للمسافرين عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وقال مشتهى، في بيانٍ صحفي: "إن وزارة الصحة ستوفر الفحص لكل المسافرين المجدولة أسماؤهم في كشف وزارة الداخلية، وسيكون الفحص قبل 48 ساعة"، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بناء على اتصال بين رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر ووكيل وزارة الصحة د. يوسف أبوالريش، حول آلية فحص (PCR) للمسافرين.

وتابع: سيستلم المسافر نتيجة فحصه من خلال "تقرير نتيجة الفحص" في صالة المغادرة في معبر رفح، موضحًا أن تكلفة الفحص سيتم اعتمادها على المواطن وهي 30 دولارًا.

وأوضح مشتهى أن الفحص سيكون صالحًا لمدة 72 ساعة من تاريخ استلامه، حيث إن الفحص سيكون لكل الأعمار دون استثناء.

ولفت مشتهى إلى أن وزارة الصحة ستوفر مراكز فحص في كل محافظة، وستعلن عن ذلك قبل فتح معبر رفح.

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