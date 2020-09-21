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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:28 م
المستشار عبد الله
المستشار عبد الله شوضة
محمد عيسي
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وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، بجلسة، اليوم الإثنين، على تجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة المبينة أسماؤهم فيما بعد للعمل بالتفتيش القضائي للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر لسنة 2020.
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
تجديد ندب القضاة الرؤساء
تجديد ندب القضاة الرؤساء
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
تجديد ندب القضاة الرؤساء
تجديد ندب القضاة الرؤساء
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
تجديد ندب القضاة الرؤساء
تجديد ندب القضاة الرؤساء
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
تجديد ندب القضاة الرؤساء
تجديد ندب القضاة الرؤساء
بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف

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