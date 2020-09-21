بالأسماء.. تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، بجلسة، اليوم الإثنين، على تجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة المبينة أسماؤهم فيما بعد للعمل بالتفتيش القضائي للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر لسنة 2020.