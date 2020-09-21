«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن موسم الفيضانات في مصر قد بدأ في شهر أغسطس وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر - وموسم السيول على وشك أن يبدأ.وتابعت أنه في ظل هذه التغيرات تواصل وزارة الموارد المائية والري الاستعداد لموسم السيول والتعامل مع الفيضانات التي تسببت في ارتفاع منسوب نهر النيل بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.وأوضحت أن السلطات المختصة المتمثلة في وزارة الري تواصل مراقبة كميات المياه التي تصل مصر وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي.وأشارت إلى أن موسم السيول على وشك أن يبدأ في الفترة ما بين الخريف والشتاء، وأن الوزارة تتابع مع جميع شبكات السيول والقنوات والصرف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي كمية من المياه والحفاظ على خصوصية وصرف المياه.وتستعد الوزارة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة خلال فصلي الخريف والشتاء من خلال تجهيز بحيرة ناصر الواقعة خلف السد العالي والتي تعد من أهم النقاط الاستراتيجية لاحتواء كميات المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية.وأكدت الصحيفة أن مصر استعدت لهذا الموسم بخطة قوية ومحكمة للحفاظ على أرواح المواطنين الذين يقيمون بالقرب من فروع نهر النيل.