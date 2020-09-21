قتل سائق ودفنه بمنزله طمعا في سيارته بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا في حل لغز اختفاء سائق، حيث تبين أن عاطل قتله ودفنه في منزله بدافع السرقة.تبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من مالك سيارة أجرة بعدم عودة سائقها بالسيارة ملكه، والعثور على السيارة في وقت لاحق بقرية إدمو بدائرة مركز شرطة المنيا.توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا إلى أن وراء اختفاء السائق عاطل.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، حيث توجه إلى مدينة المنيا واستقل السيارة مع المجني عليه بزعم توصيله إلى القرية محل إقامته نظير مبلغ مالي كبير وعقب وصولهما طلب منه استضافته بمنزله لإعطائه المبلغ المتفق عليه، وفور دخول المجني عليه لمنزله قام بخنقه بيديه حتى أودى بحياته وتخلص من جثته بدفنها داخل منزله، واستولى على هاتفه المحمول والسيارة ثم قام بإيقافها بمكان العثور تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاد المتهم استخراج جثة المجني عليه وضبط الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية عاطل، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بعلمه بأن الهاتف من متحصلات الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.