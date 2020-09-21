رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالم روسي: بعد 4 أسابيع سيصبح بإمكانكم تلقي لقاح ضد كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:15 م
لقاح ضد كورونا
لقاح ضد كورونا
وكالات
طباعة
قال رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الروسية، ألكسندر كاراؤلوف، إن القيود المفروضة على التطعيم تشمل مجموعة صغيرة من الأشخاص، التي تعاني من نقص المناعة الأولية.

وأشار كاراؤلوف لقناة "آر تي": "لن تمنع أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم وحتى الأورام من تلقي اللقاح".

وقال: "بعد أربعة أسابيع سيصبح بإمكانكم تلقي لقاح ضد كورونا (سبوتنيك V)، الذي يتضمن حقنتين بفارق واحد وعشرين يومًا، ويمكن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجرثومة المكورات الرئوية تلقي لقاح المكورات الرئوية الآن أيضا".

في سياق متصل، أعلنت نائبة وزير الصحة الروسي، إيلينا زيلينينا، للصحفيين، أنه سيتم تسليم لقاح ضد فيروس كورونا إلى الأقاليم الروسية بجرعات صغيرة نظرا لحاجته لظروف تخزين خاصة.

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد- 19".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعترف بفبركة «فيديو المحلة».. موسى يفضح معد برنامج معتز مطر

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت تحية كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

كورونا يسبب تدمير الدماغ

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

«العالم على المحك».. كارثة جديدة تهدد حياة البشر

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

أهرامات الجيزة تحتضن أطفال المناطق الحدودية

«الأعلى للثقافة» ينظم أمسية شعرية عن المديح النبوي

صدور «أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي» للأردني مهند النابلسي

حسن هند ينسج تاريخًا خياليًا في روايته الجديدة «إنجيل مها»