عالم روسي: بعد 4 أسابيع سيصبح بإمكانكم تلقي لقاح ضد كورونا

قال رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الروسية، ألكسندر كاراؤلوف، إن القيود المفروضة على التطعيم تشمل مجموعة صغيرة من الأشخاص، التي تعاني من نقص المناعة الأولية.وأشار كاراؤلوف لقناة "آر تي": "لن تمنع أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم وحتى الأورام من تلقي اللقاح".وقال: "بعد أربعة أسابيع سيصبح بإمكانكم تلقي لقاح ضد كورونا (سبوتنيك V)، الذي يتضمن حقنتين بفارق واحد وعشرين يومًا، ويمكن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجرثومة المكورات الرئوية تلقي لقاح المكورات الرئوية الآن أيضا".في سياق متصل، أعلنت نائبة وزير الصحة الروسي، إيلينا زيلينينا، للصحفيين، أنه سيتم تسليم لقاح ضد فيروس كورونا إلى الأقاليم الروسية بجرعات صغيرة نظرا لحاجته لظروف تخزين خاصة.يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد- 19".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.