واشنطن تستعد لفرض عقوبات على أطراف تتعامل مع إيران

تستعد الولايات المتحدة الأمريكي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإعلان عن قانون يسمح بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل مع إيران، وذلك بعد إعلان عن تفعيل آلية سناب باك.وكانت الولايات المتحدة، أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 24 شخصا وكيانا على علاقة ببرنامج إيران النووي.وكشف مسئول أمريكي كبير، الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.وقال المسئول الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.