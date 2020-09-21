معرض «أهلا مدارس» يستقبل الجمهور اليوم

يفتح معرض أهلا مدارس أبوابه بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لاستقبال المواطنين اعتبارا من اليوم من الساعة 9 إلى الساعة 10 مساء، يوميا ولمدة أسبوع.كما تجوب 40 سيارة متنقلة شوارع القاهرة الكبرى كقوافل متنقلة للوصول للمواطنين.ويتواجد بالمعرض كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمشاركة كبرى الشركات المنتجة، وكبار التجار بالتوازى مع إطلاق القوافل المتنقلة فى الأماكن التى لا تتواجد بها منافذ لطرح المستلزمات المدرسية، لضمان توفير المستلزمات لأبناء الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية افتتح مساء أمس الأحد معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، برفقة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وأكد الوزير أن المعرض يتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%، كما أن بعض المنتجين والمشاركين فى المعارض أعلنوا عن نسبة تخفيضات أكثر من ذلك، إضافة إلى أن المعرض أيضا يتضمن المنتجات الغذائية الأساسية مثل منتجات الألبان والمربى والبسكويت واللحوم المبردة وغيرها من السلع الأساسية التى يحتاجها طلاب المدارس، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.وتتوفر أسعار الشنطة المدرسية فى معرض "أهلا مدارس" تبدأ من 50 و70 جنيها، وتصل إلى 350 بعد الخصومات.