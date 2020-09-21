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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دير القديس الأنبا إبرآم بالفيوم يعلن عن الفتح التدريجى لحديقة الفلك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:51 ص
دير القديس الأنبا
دير القديس الأنبا ابرآم
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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أعلن دير القديس الأنبا ابرآم بالفيوم، برئاسة الأنبا ابرآم مطران الفيوم للأقباط الأرثوذكس، عن الفتح التدريجي لحديقة الفلك بالدير اعتبارًا من اليوم الإثنين ٢١ سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً بحجز مسبق.

وأكد دير الأنبا ابرآم للأقباط الأرثوذكس أن الفتح التدريجي لحديقة الفلك يكون مع مراعاة أخذ كافة الإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم حضور أي شخص تبدو عليه أى أعراض برد أو سخونة للحفاظ على سلامة الجميع.


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