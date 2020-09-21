ارتفاع إجمالى الإصابات بكورونا فى أفريقيا إلى مليون و339 ألف حالة

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليون و399 ألفًا و186 إصابة.وأضاف المركز في بيان له، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا و818 حالة وفاة.من جانبها، أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.وأثار انتشار "كوفيد-19" قضية استخدام الأدوية التقليدية في علاج الأمراض المعاصرة، وتأتي مصادقة منظمة الصحة العالمية لتشجع بشكل واضح الاختبارات بمعايير مماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات.وقبل أشهر تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للازدراء بعد محاولته الترويج لمشروب "كوفيد-أورجانيكس" المستخلص من نبتة الشيح (ارتيميسيا) لعلاج فيروس كورونا، رغم فعالية النبتة المثبتة في علاج الملاريا.وأقرّ خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين أفريقيتين أخريين بروتوكولا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج "كوفيد-19"، إضافة إلى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية.