الرئيس الجزائرى: الدستور الجديد يجعل الدولة فى خدمة الشعب

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الدستور الجديد يعطي صلاحيات للمنتخبين الذين اختارهم الشعب، مضيفا أنه إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه.وأضاف تبون، في لقاء متلفز مع ممثلي وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الحكومي "أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل في خدمة الشعب وليست في خدمة مجموعة من المجموعات".وأكد أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب، وقال "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل".من جهة أخرى، قال "تبون" إن قرار فتح المدارس تحسبا للسنة الدراسية 2020-2021 لن يتخذه بمفرده، بل بالتشاور مع الهيئة الوطنية المختصة والأطباء.وأضاف تبون أن "قرار فتح المدارس لن أتخذه بمفردي ولن يكون هذا القرار سلطويا بل بالتشاور مع علماء الطب الجزائريين ومع الهيئة الوطنية المختصة التي سوف تتحمل مسؤوليتها".وأشار إلى أن دولا أوروبية فتحت المدارس وتم استئناف الدراسة فيها، إلا أنها اضطرت فيما بعد إلى إغلاقها بعدما اكتشفت أن الأطفال معرضون هم أيضا للإصابة بفيروس كورونا، وقال "هل الهدف هو تطبيق برنامج تعليمي أم حماية المواطن ؟".وشدد على أن الجزائر اختارت حماية المواطن، مشيرا إلى إمكانية برمجة بدء الدراسة حسب وضع كل ولاية وليس بالضرورة أن يتم هذا الدخول في يوم واحد عبر كل الولايات.وقال إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر يأخذ منحى تنازليا وأن 17 أو 18 ولاية عبر الوطن لم يسجل بها في الآونة الأخيرة أي حالة إصابة.