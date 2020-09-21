سعر اليورو اليوم الإثنين 21-9-2020 فى البنوك المصرية

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ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.76، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، كما زاد سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 18.57 جينه وللبيع 18.76، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.77.، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.65.



سعر اليورو اليوم الإثنين 21-9-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك مصر إيران التنمية تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.78، وفي المصرف المتحد انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.74، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.73.



أسعار اليورو

وفي البنك الأهلي الكويتي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.74، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.75، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.75، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81.

يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 21-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر وبنك كريدي أجريكول، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري