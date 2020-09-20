براتب 2200 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 650 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 650 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة المنسوجات بمدينة بدر بالقاهرة، براتب يبدأ من 1800 وحتى 2200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 عامل خياطة، 200 عامل عادي، و250 عامل نسيج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 27940448، أو 27945720.