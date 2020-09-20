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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: 7.77 مليون مشترك بالإنترنت الأرضي بنهاية أبريل الماضي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:16 م
الإنترنت
الإنترنت
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة "ADSL" بمصر سجل نحو 7.77 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 6.84 مليون مشترك عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة سنوية قدرها نحو 930 ألف مشترك وشهرية 240 ألف مشترك في حين بلغت معدل نمو أعداد مستخدمي الخدمة بلغ 13.49 سنويا ونحو 3.10% شهريا ويأتي ذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ودعوة المجتمع للبقاء في المنزل.

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول من إجمالي عدد مشتركي الإنترنت سجلت 42.54% بنهاية أبريل مقارنة بنحو 38.86% عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 3.97 % وشهري 0.32%.

وأوضح التقرير أن السعة الدولية للإنترنت سجلت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة قدرها 675.95 مليار نبضة في الثانية سنويا بمعدل نمو 35.77%.

وقال التقرير إن القاهرة الكبري استحوذت على 37% من مشتركي الإنترنت الأرضي تلتها الدلتا بنحو 33% ثم الوجه القبلي بـ14% والإسكندرية ومطروح بـ10% وأخيرا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو6%.

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