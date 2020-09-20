4 مصابين في انقلاب «توك توك» بمدينة نصر

أصيب 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب توك توك بمنطقة التبة في مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى وتمكن رجال المباحث من القبض على السائق وتم رفع حطام الحادث من الطريق.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بانقلاب توك توك في مدينة نصر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.وتبين انقلاب توك توك أثناء سيره بشارع الخميس بمنطقة التبة، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة للسرعة الزائدة وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة ونقلوا إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.