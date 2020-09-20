السودان: حدوث انخفاض بمناسيب النيل في معظم الأحباس

أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، حدوث انخفاض ملحوظ في مناسيب النيل في معظم الأحباس.وتوقعت اللجنة، في بيان اليوم، أن تشهد معظم المناسيب يوم غد الإثنين، إما انخفاضًا أو استقرارًا، مشيرة إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد (الإثنين)، سيكون في حدود 510 ملايين متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 135 مليون متر مكعب.ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على أرواحهم، وممتلكاتهم.