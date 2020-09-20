تفاصيل ديو «بسكوتاية مقرمشة» لحسن شاكوش وحمادة مجدى (صور)

انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي حمادة مجدي والموزع إسلام ساسو من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «بسكوتاية مقرمشة» لطرحها خلال أسبوعين المقبلين وهو أول تعاون يجمع الثنائي.وقال الموزع إسلام ساسو في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، أن أغنية «بسكوتاية مقرمشة» مختلفة تماما عن أي دويتو قدم من قبل، مشيرا إلى أن الفكرة عرضت عليه من المطرب الشعبي حمادة مجدي وهي من كلمات مصطفى حدوتة.وقال المطرب الشعبي حمادة مجدي أن الأغنية تم تصويرها فيما يقرب من 48 ساعة بنظام الفيديو كليب وستظهر فيها الراقصة جوهرة.