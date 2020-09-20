مقتل 5 إرهابيين في مالي

أفاد الجيش المالي، اليوم الأحد، بأنه قتل خمسة إرهابيين في محافظة نامبالا وسط البلاد.وأكدت القوات المسلحة المالية- في بيان اليوم- أنها قتلت خمسة إرهابيين في محافظة نامبالا وسط البلاد، موضحة أنه خلال اشتباك مع بعض الإرهابيين تمكنت من قتل الخمسة، كما تم ضبط بعض الأسلحة ومواد الدواء، و9 دراجات نارية.