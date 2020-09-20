مقتل 5 إرهابيين في مالي
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:18 م
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أفاد الجيش المالي، اليوم الأحد، بأنه قتل خمسة إرهابيين في محافظة نامبالا وسط البلاد.
وأكدت القوات المسلحة المالية- في بيان اليوم- أنها قتلت خمسة إرهابيين في محافظة نامبالا وسط البلاد، موضحة أنه خلال اشتباك مع بعض الإرهابيين تمكنت من قتل الخمسة، كما تم ضبط بعض الأسلحة ومواد الدواء، و9 دراجات نارية.
وأكدت القوات المسلحة المالية- في بيان اليوم- أنها قتلت خمسة إرهابيين في محافظة نامبالا وسط البلاد، موضحة أنه خلال اشتباك مع بعض الإرهابيين تمكنت من قتل الخمسة، كما تم ضبط بعض الأسلحة ومواد الدواء، و9 دراجات نارية.