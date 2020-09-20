طقس الاثنين حار رطب نهارا.. والقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارا، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غربا مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشرقية.. طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وبالنسبة للأمطار:- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا، 90% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.- أمطار متوسطة، 20% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 23الإسكندرية 30 24وادي النطرون 33 23طنطا 34 23شبين الكوم 34 23دمنهور 32 24بلطيم 31 24مطروح 29 21السلوم 28 22سيوة 34 23بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 34 23المنصورة 33 24الإسماعيلية 35 23السويس 35 23العريش 32 24رفح 32 24رأس سدر 37 26نخل 34 20نويبع 35 27طابا 34 26كاترين 32 21الطور 34 27شرم الشيخ 39 30الغردقة 38 28مرسى علم 37 28الفيوم 35 24بنى سويف 36 24المنيا 38 24أسيوط 39 24سوهاج 40 25قنا 42 26الأقصر 43 27أسوان 43 29إدفو 44 27أبو سمبل 43 28الوادي الجديد 42 26شلاتين 37 26أبو رماد 36 27حلايب 34 27رأس حدربة 35 28