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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الاثنين حار رطب نهارا.. والقاهرة 34

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:02 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارا، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غربا مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشرقية.. طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للأمطار:
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا، 90% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

- أمطار متوسطة، 20% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 32 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 21
السلوم 28 22
سيوة 34 23
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 37 26
نخل 34 20
نويبع 35 27
طابا 34 26
كاترين 32 21
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 29
إدفو 44 27
أبو سمبل 43 28
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 37 26
أبو رماد 36 27
حلايب 34 27
رأس حدربة 35 28

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