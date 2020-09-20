الأمن العام يوجه ضربات قاضية لعدد من العناصر الإجرامية الخطرة بالمحافظات

عصابة السلاح والمخدرات بالقاهرة

ضبط هارب مؤبد بالشرقية

مطاردة تنتهي بضبط خط أسيوط

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ضربات موجعة لعدد من العناصر الإجرامية الخطرة في المحافظات على مدار الساعات المنقضية.تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2 بندقية آلية وعدد 4 خزينة بداخلهم عدد من الطلقات النارية لذات العيار، طبنجة مبلغ بفقدها بالشرقية، بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار، 4 هواتف محمولة) بحوزة عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة القطامية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مُستقلين سيارة ملك أحدهم.و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وأقر أحدهم بقيامه بشراء الطبنجة المضبوطة من أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (أحد العناصر الإجرامية - مُقيم بناحية الريشات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، محكوم عليه فى 3 قضايا "سلاح وذخيرة - سرقة بالإكراه " من بينهم حكم بالسجن المؤبد)، بشقة كائنة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول السـلام، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (رشاش جرينوف وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار، بندقية آلية وعدد 6 خزن لذات السلاح وعدد 175طلقة نارية من ذات العيار، عدد 2 دراجة نارية ) فى حملة أمنية استهدفت ( إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بناحية المعابدة الشرقية دائرة المركز ) وذلك بمحل إختبائهما بأحد المنازل الكائنة بذات القرية محل إقامتهما، ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهما بادر المذكورين بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأسفر التعامل عن هروب أحدهما إلى منطقة الزراعات المتاخمة متخليًا عن السلاح النارى الذى كان بحوزته، وأمكن ضبط الآخر وتبين إصابته بطلق ناري "سطحي".وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط العنصر الهارب.