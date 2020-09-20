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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

67 ألفًا و320 طلب تصالح على مخالفات البناء فى الشرقية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:27 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن استقبال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لـ67 ألفا و320 طلبا وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضٍ أملاك الدولة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

أكد محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر القرى والكفور والنجوع وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض قيمة التصالح بنسبة 35% داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

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