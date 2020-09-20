10 نصائح لتعويد الطفل على الاستيقاظ مبكرًا خلال الدراسة
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:30 م
شيماء دهبطباعة
تحتار الأمهات مع بدء الدراسة في كيفية تعود الطفل من جديد للاستيقاظ مبكرًا، وترى في هذه المهمة صعوبة كبيرة.
لذا يوضح موقع mirror كيف يمكن تعويد الطفل على الاستيقاظ مبكرًا للدراسة.
1- أن تكون الأم قدوة للطفل وذلك عن طريق النوم مبكرًا للمنزل بأكمله.
2- أن تكون هناك طقوس للنوم بشكل مبكر عن طريق إغلاق الأنوار الخاصة بالشقة على سبيل المثال أو وجود لبس معين يتم ارتداؤه خلال النوم فقط وهكذا.
3- أن يتم العمل بنظام المكافآت في حالة الاستيقاظ المبكر أكثر من يوم وراء بعض مع التعود قبل بدء الدراسة.
4- لا تنس وجبة الإفطار بالنسبة للطفل تساعده على استعادة نشاطه خلال اليوم وتمده بالطاقة.
5- لا تتخذي من الهز وسيلة لنوم الطفل سواء على السرير أو إذا كان على كتفك فإنها عادة لا تستطيعي فيما بعد التخلص منها.
6- امنعى طفلك من تناول أي مشروبات تحتوي على كافيين قبل النوم بثلاث ساعات حتى لا يصعب حفاظه على نوم هادئ ومريح.
7- كوب من الحليب قبل النوم يساعده على نوم هادئ ويساعده على الاسترخاء.
8- ابعدي التليفونات المحمولة من أيدي أطفالك قبل النوم بساعة لأنها تعمل على تقليل الرغبة في النوم مع زيادة التوتر والقلق بالنسبة له.
9- لا تسمحي للطفل بالنوم بجانبك حتى لا يعتاد على ذلك من المفترض أن يكون للطفل مكان خاص به.
10- احرصي على أن يكون أجواء المنزل في سكون خلال موعد النوم حتى يشجعه على الاسترخاء.
لذا يوضح موقع mirror كيف يمكن تعويد الطفل على الاستيقاظ مبكرًا للدراسة.
1- أن تكون الأم قدوة للطفل وذلك عن طريق النوم مبكرًا للمنزل بأكمله.
2- أن تكون هناك طقوس للنوم بشكل مبكر عن طريق إغلاق الأنوار الخاصة بالشقة على سبيل المثال أو وجود لبس معين يتم ارتداؤه خلال النوم فقط وهكذا.
3- أن يتم العمل بنظام المكافآت في حالة الاستيقاظ المبكر أكثر من يوم وراء بعض مع التعود قبل بدء الدراسة.
4- لا تنس وجبة الإفطار بالنسبة للطفل تساعده على استعادة نشاطه خلال اليوم وتمده بالطاقة.
5- لا تتخذي من الهز وسيلة لنوم الطفل سواء على السرير أو إذا كان على كتفك فإنها عادة لا تستطيعي فيما بعد التخلص منها.
6- امنعى طفلك من تناول أي مشروبات تحتوي على كافيين قبل النوم بثلاث ساعات حتى لا يصعب حفاظه على نوم هادئ ومريح.
7- كوب من الحليب قبل النوم يساعده على نوم هادئ ويساعده على الاسترخاء.
8- ابعدي التليفونات المحمولة من أيدي أطفالك قبل النوم بساعة لأنها تعمل على تقليل الرغبة في النوم مع زيادة التوتر والقلق بالنسبة له.
9- لا تسمحي للطفل بالنوم بجانبك حتى لا يعتاد على ذلك من المفترض أن يكون للطفل مكان خاص به.
10- احرصي على أن يكون أجواء المنزل في سكون خلال موعد النوم حتى يشجعه على الاسترخاء.