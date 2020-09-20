وكيل «تعليم الفيوم» يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

تفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، مركز توزيع أسئلة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، مؤكدًا أنه تم تأمين المركز على أعلى مستوى، ووضع باب من الحديد ومصبات حديدية على الشبابيك، وتوفير حراسة من الشرطة على مدار 24 ساعة خلال فترة الامتحانات.وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم برسالة شكر لرجال الأمن وفريق العمل بمركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، مؤكدا ضرورة الانضباط والانتظام في العمل، وكذلك تطهير وتعقيم المركز بصفة مستمرة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.