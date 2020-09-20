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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز المحافظة

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
حملة تحصين الماشية
حملة تحصين الماشية بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز المحافظة، ويأتي هذا طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على مستويات الصد المناعي ضد مختلف الأمراض الحيوانية الوبائية المستوطنة منعًا لانتشارها قبل موسم الشتاء.

وأوضح الدكتور خالد بكري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط - في بيان اليوم الأحد - أنه انطلقت فعاليات الحملة القومية المكثفة لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع).

وذلك بقرى المحافظة بلجان ثابتة ومُتحركة من بيت لبيت ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية طبقًا للخطة الموضوعة وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين قبل قدوم موسم الشتاء وبناءً على تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد توفير كميات اللقاح وكافة المهمات والأدوات اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يحقق النتائج المرجوة من الحملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بالأمراض الوبائية ومتابعته لما يتم من أعمال خلال مدة الحملة وتذليل العقبات أمام لجان التحصين.

وأشار إلى جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية والعمل على منع انتشار العدوى خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

وناشد المواطنين بالاستفادة من حملات التطعيم والتوعية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقرى ونجوع ومراكز المحافظة للتأكيد على أن الوقاية خير من العلاج.
حملة تحصين الماشية بأسيوط
حملة تحصين الماشية بأسيوط
حملة تحصين الماشية بأسيوط
حملة تحصين الماشية بأسيوط

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